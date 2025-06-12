Складніше за "Іскандер": чому північнокорейські ракети KN-23/KN-24 дуже важко збити

Українська ППО за три роки повномасштабної війни навчилася збивати найскладніші цілі з обмеженим ресурсом. Проте ракети "Хвасонг" складніше збити, ніж той же "Іскандер".

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Контрабанда смерті: як КНДР та Росія модернізують балістичні ракети завдяки Заходу․ Дослідження".

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Ракети КНДР складніше збити, аніж "Іскандери"

Patriot або SAMP/T значно простіше збивають "Іскандери", аніж північнокорейські ракети. Щоб уразити лише одну KN-23, яка летіла на Київ під час атаки 6 червня, ППО була змушена використати чимало вкрай дорогих боєприпасів для Patriot. Другу ракету виробництва Північної Кореї не вдалося збити.

Як констатують експерти, що працювали на місцях падінь та прильотів, KN-24 (Hwasong-11B) або її більш далекобійна "сестра" KN-23 (Hwasong-11Ga) є вкрай складними цілями для систем ПРО,

– ідеться в статті.

До того ж бойова частина KN-23 і KN-23A важить до тонни. А в "Іскандера" – 480 кілограмів.

Важливо! Днями Буданов заявив, що ракети з Північної Кореї вдосконалили. Тепер вони точніші.

Останніми роки росіяни використовують балістику як основний засіб ураження на великих відстанях. Вони розуміють, що Україна не має змоги закрити небо протиракетними комплексами на більшій частині території. А тому гатять по містах, які є найбільш незахищеними, а також по Києву, який залишається для Кремля пріоритетом з ураження.