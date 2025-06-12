Як КНДР просунулася в удосконаленні власної балістики і який це має вплив на обстріли України
- У 2025 році Північна Корея значно вдосконалила свої балістичні ракети, які тепер можуть більш точно вражати цілі. Але зброя все ще має значні відхилення у кількасот метрів.
- Росія почала використовувати ці удосконалені ракети проти України, що призводить до значних руйнувань та жертв серед мирних жителів.
Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю залишається глибокою. Вона, ймовірно, включає обмін технологіями в обмін на боєприпаси.
Північна Корея за 2025 рік просунулася в удосконаленні своїх балістичних ракет. Ця зброя стала вражати цілі більш точно, хоча все ще і з відхиленнями у кількасот метрів.
Про це йдеться у матеріалі 24 Каналу – "Контрабанда смерті: як КНДР та Росія модернізують балістичні ракети завдяки Заходу․ Дослідження".
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Чим небезпечні вдосконалені балістичні ракети КНДР
У 2025 році Росія почала застосовувати проти України більш точні північнокорейські балістичні ракети. Тепер їх відхилення від запланованої точки ураження вимірюється не кілометрами, а сотнями метрів. Попри це, ракети типу KN-23/24 все ще залишаються непридатними для застосування в густонаселених районах – через неспроможність гарантувати вибірковість ураження.
А проте факт залишається фактом: інженери КНДР значно просунулися в удосконаленні власної балістики. Можна лише припускати, чи дотичні до цього китайці, однак без причетності росіян такі успіхи пхеньянського ВПК пояснити було б вкрай складно,
– мовиться у матеріалі.
Ще донедавна ракети Hwasong-11Ga/B практично не могли наводити на точку прильоту. Після виходу на космічну орбіту вони просто падали, а системи коригування польоту банально не могли забезпечити вихід на потрібну траєкторію. Зараз цю глобальну технічну проблему майже повністю усунули.
Рівень військової співпраці між Кремлем і Північною Кореєю настільки глибокий, що не виключено, що російські фахівці передають Пхеньяну технології в обмін на боєприпаси. Можливо, йдеться і про модернізацію систем наведення, або навіть про встановлення російських компонентів безпосередньо в корпуси північнокорейських ракет.
"Вимушені визнати, що у випадку попадань по об'єктах нашого ВПК, KN-23 та KN-24 наносять значні руйнування", – зазначено у дослідженні.
Яскравим прикладом недостатньої точності північнокорейських ракет залишаються такі трагедії, як приліт у будинку на Кременецькому провулку, 5 у Києві 26 квітня. Там ракета влучила у двоповерховий житловий будинок.
Наслідки від прильоту північнокорейської балістичної ракети 26 квітня / Фото ДСНС Києва
Усього за 600 метрів звідти розташоване держпідприємство "Антонов", і, очевидно, саме воно було первинною ціллю атаки. Вибух зруйнував будинок дощенту, загинули 13 людей, ще 90 дістали поранення. У радіусі 300 метрів було пошкоджено 15 споруд.
Подібні обстріли ворога – вже звична практика. Росія випускає у середньому по дві північнокорейські балістичні ракети щодня, і практично кожен удар забирає життя мирних жителів.
Один із найжахливіших випадків – трагедія в Коростишеві на Житомирщині. Там ракета KN-23 поцілила у будинок родини Мартинюків.
Під уламками загинули троє дітей: 17-річний Роман, 12-річна Тамара та 8-річний Станіслав. Рятувальники змогли лише деблокувати їхні тіла.
Загиблі діти з родини Мартинюків / Фото з фейсбуку ліцею № 1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради
Як і в більшості випадків застосування північнокорейських ракет, у радіусі багатьох кілометрів від місця удару не було жодного військового об'єкта.
За оцінками експертів, KN-23 могла сильно відхилитися від курсу, оскільки запуск здійснювався майже на межі її технічного радіуса дії – а це близько 750 кілометрів від стартової позиції до місця удару в Коростишеві.