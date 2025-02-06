Північнокорейські ракети, якими Росія б'є по Україні, стали набагато точнішими, – Reuters

Північна Корея надала Росії свої ракети. Західні журналісти оцінили, що вони стали точнішими.

Ракети КНДР, які Росія використала для ударів по Україні в грудні, були значно більш точними, ніж ті, які використовували раніше. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про це

Збільшення точності до 50 – 100 метрів від цілі свідчить про те, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій.

Експерт з озброєнь в Інституті політичних досліджень Асан в Сеулі Янг Ук вважає, що покращення ракетних можливостей КНДР розширює її можливості погрожувати Південній Кореї, Японії та США або продавати модернізовану зброю "невдалим" державам або збройним групам.

До моменту використання цих ракет в Україні КНДР не мала можливості застосувати свою зброю в умовах реального бою.

Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від клієнтів, тобто російської армії, у них більше досвіду у виробництві більш надійних ракет,

– пояснив Янг Ук.

Водночас поки незрозуміло, які саме модифікації внесла КНДР.

Раніше точність була 1 – 3 кілометри

Джерело, на яке посилається видання, зазначило, що аналіз уламків не виявив змін у конструкції ракет. Припустили, що можливо пояснення полягає у тому, що ракети оснащені кращими навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

Янг також сказав, що інші фактори, які можуть підвищити точність, включають кращу інформацію про ціль, нові компоненти системи наведення, надані Росією, і поліпшення, засновані на даних і досвіді, які північнокорейські вчені зібрали під час війни.

Раніше північнокорейські ракети били з точністю 1 – 3 кілометри, але остання мала точність від 50 до 100 метрів.