До КНДР може долучитись й Іран: Росія може отримати ще більше ракет від своїх посіпак

За різними повідомленнями, Росія вже отримала балістичні ракети від КНДР. Також таку зброю може передати Іран.

Про це 24 Каналу розповів співдиректор програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що КНДР досі є ізольованою державою. І буквально на пальцях руки можна перерахувати країни, які продовжують їй допомагати впроваджувати ракетну програму.

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Відомо, що Росія також допомагала і продовжувала допомагати КНДР розвивати ракетну програму. Цілком можливо, що там йде співпраця і у сфері ядерних технологій.

Очевидно, що КНДР віддає Росії певну частку надлишкового озброєння та боєприпасів. Однак бачимо, що там знову пішла ескалація на Корейському півострові. Тому, звісно, ніхто не даватиме запасів більше, ніж потрібно для потенційної війни з Південною Кореєю,

– сказав Мельник.

Ще один важливий аспект – якість зброї з КНДР. Вже була інформація, що тамтешні боєприпаси до артилерії часто є не надто точними. А інколи можуть вибухати в самій російській гарматі. Однак варто розуміти, що така співпраця – ще один виклик для України. Хоч і КНДР не має безмежних запасів.

Як Іран може допомагати Росії

Як наголосив Мельник, вже була інформація про нові безпілотники Shahed-107, який Іран розробив для Росії. Цей дрон буцімто оснащений технологією, яка допомагає шукати ціль.

В обох випадках важливо, щоб Сполучені Штати почали жорстко реагувати на таку співпрацю. Зокрема, вони мають змусити Іран дипломатичним шляхом перестати співпрацювати з Росією. Є також варіанти додаткових санкцій або ж знищення тих потужностей, де виробляють безпілотники.

Потрібно шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Ефективним варіантом була б передача Україні великої кількості далекобійної зброї, яка б могла знищувати місця зберігання, транспортування чи позицій, звідки запускають ці дрони,

– зауважив Мельник.

Співпраця Росії з Іраном та КНДР: коротко