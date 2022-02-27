Ракети летіли з вашої території, поки ви спали, – Зеленський до білорусів
У своєму новому відеозверненні президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що літаки та крилаті ракети летіли о 4 ранку з Білорусі. Саме в той час, коли місцеве населення мирно собі спало.
Напередодні референдуму у Білорусі президент Володимир Зеленський звернувся до мирного населення країни. Зокрема він наголосив на тому, що саме з їхньої території 24 лютого відправлялися російські війська, передає 24 канал.
Важливо Зеленський записав нове звернення – звернувся до білорусів
Ви спали, а ми – прокинулися
Президент України Володимир Зеленський підкреслив:
- 4 дні тому з білоруської території пішли крилаті ракети, літаки, вертольоти, техніка.
- Що ворожі війська, до яких не менш причетна Білорусь, били по українських оселях, по життях українців.
Він також зауважив, що у нього виникло страшне дежавю.
Ви знаєте, Київ атакували о 4 ранку. О 4 ранку. У когось таке почуття гумору. Як у 1941 році. А ви спали, брати білоруси. А ми прокинулися. Але ви і зараз спите. А ми з цього моменту вже не лягаємо, тому що ми боремося. Боремося за свою країну, боремося за свою свободу. Тому що маємо повне на це право,
– наголосив президент.
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