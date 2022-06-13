Ракети окупантів у Чорткові пошкодили школу, спортивний заклад і садочок

Російські окупанти завдали ракетного удару по Чорткову 11 червня. Стало відомо, що вони пошкодили школу, спортивний заклад і дитсадок.

Одну із шкіл Чорткова пошкодило вибуховою хвилею. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації 13 червня й опублікували фото руйнувань.

Зверніть увагу Внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 людини

Через авіаудар пошкоджені заклади освіти

Внаслідок ворожого авіаудару пошкоджено одну із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Вибухова хвиля зачепила:

24 віконні конструкції;

12 склопакетів;

5 дверних конструкцій;

покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;

перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;

підвіконня.



Вибуховою хвилею вибило вікна / Фото Тернопільської ОВА



Внаслідок авіаудару по Чорткову пошкоджені заклади освіти / Фото Тернопільської ОВА

У Тернопільській обласній військовій адміністрації зазначають, що найближчим часом усе поремонтують.

Що відомо про ракетний удар по Чорткову

Жителі Чорткові 11 червня близько о 22:00 чули вибухи. Згодом з'ясувалося, що російські окупанти випустили по місту 4 ракети з акваторії Чорного моря.

Через авіаудар постраждали 22 людей, серед них – 7 жінок та 12-річна дівчинка. На щастя, важкопоранених немає. Постраждалі жінки мешкали у будинках, які розташовані біля місця, де трапився вибух. Усіх потерпілих відвезли у лікарні.

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Згодом стало відомо, що потерпіла 12-річна дівчина родом з Харкова. У Чорткові вона разом із сім'єю рятувалась у місті від російських окупантів.

Внаслідок ракетних обстрілів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Пошкоджень зазнали 4 п'ятиповерхові будинки. Через детонацію пошкоджено також газову трубу, внаслідок чого трапився витік газу та загоряння. Постачання газу до Чорткова одразу зупинили, але до кінця дня обіцяли відновити.

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