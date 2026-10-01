Сибіга розповів, скільки ракет для Patriot необхідні Україні

Росія готується взимку завдавати балістичних обстрілів по українській енергетичній інфраструктурі. Україна шукає у партнерів ракети-перехоплювачі до зенітно-ракетних комплексів Patriot, щоб збивати балістику.

За приблизними розрахунками, Київ потребує щонайменше 300 ракет. Про це під час спілкування з журналістами розповів очільник МЗС Андрій Сибіга.

Що сказав Сибіга?

Міністр пояснив, що розрахунки оборонних потреб української сторони спираються на реальні дані розвідки щодо спроможностей країни-агресорки. За оцінками розвідників, російські військово-промислові підприємства щомісяця виготовляють у середньому від 120 до 140 балістичних ракет.

Крім того, на складах ворог зумів накопичити близько 600 одиниць такого озброєння.

На жаль, вони нарощують свої спроможності. І виходячи з тих масштабів, з цієї арифметики, наша калькуляція - це мінімальна кількість інтерсепторів, 300 нам потрібно на цей зимовий період,

– наголосив Сибіга.

Зазначимо, що у вівторок, 29 вересня, президент України розповів, що Київ посилює протиповітряну оборону. За його словами, до країни надійшов пакет ракет для систем NASAMS. Також глава держави додав, що Україна працює щодо отримання необхідних ракет для ЗРК Patriot.

Раніше, Зеленський повідомив, що Україна отримає новий пакет ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Яка країна погодилась поставити перехоплювачі, влада не назвала.