Ракети ППО і сотні далекобійних дронів: Британія анонсує нову військову допомогу для України
15 травня 2023, 10:04Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Британія лише нещодавно оголосила про передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Аж раптом країна заявила, що передасть ще й сотні бойових безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів.
Таке рішення анонсував уряд країни після прибуття Володимира Зеленського. Вони разом з іншою допомогою мають прибути до України найближчими місяцями.
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Прем'єр-міністр Ріші Сунаком найближчим часом має підтвердити подальше надання Британією:
- сотень ракет протиповітряної оборони,
- нових безпілотних авіаційних систем, включаючи сотні нових ударних безпілотників дальнього радіусу дії з дальністю польоту понад 200 кілометрів.
Все це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває,
– мовиться у повідомленні інформаційного агенства.