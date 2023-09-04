Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

Ракети земля - повітря Sea Sparrow раніше були викуплені в Німеччини. Тепер їх отримає Україна.

Вісім ракет Sea Sparrow нададуть Україні. Про це повідомляє бельгійське видання L’Echo, передає 24 Канал.

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Що треба знати про це озброєння

Останні кілька тижнів інфопростір сповнений переважно новин про літаки F-16 та ракети до них. Але не варто забувати і про інші типи озброєння.

Так, стало відомо, що Україна отримає викуплені в Німеччини ракети Sea Sparrow – раніше їх використовували на німецьких фрегатах типу "Бремен". Кожна з восьми ракет коштує приблизно 7000 євро.

Журналісти порталу "Мілітарний" указують: наразі невідомо, з якої платформи будуть використовуватись ракети, але повідомлялося, що Україна та Польща проводять роботи по інтеграції ракет Sea Sparrow на самохідну вогневу установку 9А310 зі складу зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Ракети Sea Sparrow використовують пасивну головку самонаведення, тому для їх використання потрібна радіолокаційна система цілевказання для ракети.

Sea Sparrow є у кількох варіантах – морському та авіаційному. Їхні характеристики збігаються, але умови запуску різняться. Тож ефективна дальність пуску морського варіанта удвічі менша.

Характеристики зброї

Стартова вага – 231,2 кілограма;

маса бойової частини – 39 кілограми;

довжина – 3,7 метра;

діаметр – 0,2 метра;

розмах крил – 0,81 метра;

дальність пуску у передню півсферу – 70 кілометрів;

швидкість польоту ракети – 4 Махи.

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Не тільки ракети

Також уряд Бельгії планує поставити Україні техніки на 150 мільйонів євро – на додачу до інших проєктів підтримки України.

Нещодавно міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер повідомила про посилення протиповітряної оборони нашої держави. Вона анонсувала нові поставки для ППО, постачання боєприпасів і навчання бійців.

Посилення нашого неба

Раніше була новина про те, що Україна отримає антидронові системи Slinger. Вони можуть збивати вертольоти та "Шахеди". Зброя має тепловізори та нічний приціл. 30-міліметрова гармата призначена для ураження транспортних засобів та інших повітряних цілей типу гелікоптерів.