Сьогодні це вкрай важливий інструмент, – Подоляк назвав 3 ключових завдання далекобійних ракет

Велика Британія першою з союзників постачає Україні далекобійну ракетну зброю. Мова про крилаті авіаційні ракети Storm Shadow, які здатні долати відстань від 290 кілометрів.

Далекобійна зброя допоможе Україні перейти до фінальної стадії війни. Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Допоможе зберегти життя нашим воїнам

За його словами, ракети з дальністю більше ніж 150 кілометрів – це вкрай важливий інструмент, який вирішує 3 ключових завдання:

суттєво пришвидшує фінал війни на умовах України; суттєво зменшує боєздатність Росії на дуже великий відсоток. Дозволить знищувати стратегічні склади та штаби; суттєво мінімізує наші втрати.

Михайло Подоляк про далекобійну зброю в ЗСУ: дивитись відео

"Якщо ми хочемо перейти до фіналу війни на умовах України, то нам потрібні далекобійні ракети. Для мене не існує інших умов. Будь-які інші пропозиції, навіть частково компромісні, сьогодні означатимуть перенесення війни на наступний етап. Це дасть Росії час на роботу над помилками й вона стане підготовленішою. Тобто, сьогодні історичний момент, коли можна поставити крапку в такому типі російської державності", – заявив Подоляк.

Україна отримує Storm Shadow: головне