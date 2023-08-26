Коли Німеччина може передати Україні ракети Taurus: Резніков поділився прогнозом
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Україна потребує німецьких крилатих ракет Taurus, щоб краще стримувати повномасштабну агресію Росії. Берлін поки що не поспішає передавати нашій державі цю зброю, однак Олексій Резніков оптимістично налаштований.
Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю західним ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він назвав складним питання щодо передачі Taurus Україні.
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Який прогноз зробив Резніков
Голова Міноборони повідомив про свій оптимізм щодо Taurus. Він впевнений, що Україна отримає ці крилаті ракети.
Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали від Німеччини багато дуже сучасних речей,
– пояснив він.
На думку Резнікова, поставка цієї зброї нашим захисникам не займе цілий рік.
Шольца закликають не зволікати
- У Німеччині все більше політиків виступають за те, щоб Берлін передав українським захисникам Taurus. Наприклад, не так давно такий заклик зробив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер.
- Парламентарій вважає, що Німеччина має негайно передати Україні ці крилаті ракети. За його словами, Бундесвер має 600 одиниць цієї зброї.
- Схожу думку висловив депутат від Соціал-демократичної партії Андреас Шварц. Однопартієць Олафа Шольца зазначив, що за допомогою цих ракет наша держава зможе швидше звільнити свої території, які російські загарбники тимчасово окупували.
- Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок теж підтримала цю ідею. Вона закликала німецький уряд прискорити передачу Україні Taurus. Адже на рахунку кожен день.