Коли Німеччина може передати Україні ракети Taurus: Резніков поділився прогнозом

Україна потребує німецьких крилатих ракет Taurus, щоб краще стримувати повномасштабну агресію Росії. Берлін поки що не поспішає передавати нашій державі цю зброю, однак Олексій Резніков оптимістично налаштований.

Міністр оборони України Олексій Резніков дав інтерв'ю західним ЗМІ. Під час спілкування з журналістами він назвав складним питання щодо передачі Taurus Україні.

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Який прогноз зробив Резніков

Голова Міноборони повідомив про свій оптимізм щодо Taurus. Він впевнений, що Україна отримає ці крилаті ракети.

Бо Німеччина справді серйозний партнер України у цій війні. І ми вже отримали від Німеччини багато дуже сучасних речей,

– пояснив він.

На думку Резнікова, поставка цієї зброї нашим захисникам не займе цілий рік.

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