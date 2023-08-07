Кримський міст – незаконна споруда: як німецькі ракети допоможуть йому якнайшвидше "втомитися"
Німеччина може передати Україні ракети Taurus. За допомогою цих ракет ЗСУ зможуть знищувати мости у тимчасово окупованому Росією Криму. Зокрема, мовиться про Кримський міст.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, Німеччина дуже обережно ставиться до військової допомоги для України.
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Україна зможе знищити Кримський міст
Гетьман зазначив, що є договори про обмеження розповсюдження ракет малої та середньої дальності. Росія вийшла з цього договору. Україна ніколи не підписувала його, тому може мати ракети із дальністю до 500 кілометрів та атакувати ними об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України.
Якщо Німеччина передасть Україні ракети Taurus, вони будуть потрібні для атаки мостів у Криму. Якщо ракети правильно спрямувати та перебувати на потрібній відстані, то можна буде знищувати важливі для логістики окупантів мости.
Кримський міст – це незаконна споруда, як сказало наше керівництво. Служба з благоустрою у містах прибирає незаконні споруди. Так і тут, я думаю, що це незаконна будівля і треба її прибирати,
– вважає майор запасу ЗСУ.
Німеччина може передати Україні ракети Taurus: дивіться відео
Ракети Taurus для України: що відомо
- Після отримання Storm Shadow Україна звернулася до Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus та подала офіційний запит на передачу далекобійної зброї. За даними Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц обговорювали ще в Берліні на початку травня.
- 6 серпня видання Spiegel написало, що два члени Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер країни Олаф Шольц, виступили за передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Свою позицію вони пояснили тим, що це допоможе контрнаступу ЗСУ.
- Депутат Бундестагу від СДП Андреас Шварц зазначив, що наступ Сил оборони загальмовується, а Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Саме тому нашій державі потрібні далекобійні ракети. Він підкреслив, що для зменшення сумнівів можна вимагати від України не використовувати ці ракети по території Росії.
- Зауважимо, що Taurus – це безпілотна бойова зброя, яка запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку з дальністю понад 500 кілометрів. Ракета є ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.