Ракети Taurus для України: однопартійці Шольца пояснили, чому підтримують передачу зброї

Два члени Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є канцлер країни Олаф Шольц, виступили за передачу далекобійних ракет Taurus Україні. Свою позицію вони пояснили тим, що це допоможе контрнаступу нашої держави.

Там також зазначили, що передача цих ракет не є "червоними лініями" для ФРН. Крім того, за їхніми словами, Taurus допоможуть швидше деокупувати українські території.

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Що кажуть однопартійці Шольца про передачу Taurus Україні

Депутат Бундестагу від СДП Андреас Шварц зазначив, що наступ Сил оборони загальмовується, а Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Саме тому нашій державі потрібні далекобійні ракети.

Залишаються тільки керовані ракети, такі як крилаті ракети Taurus, які допомогли б українській армії подолати мінні поля, залишені росіянами, і відвоювати територію,

– наголосив Шварц.

Він також підкреслив, що для зменшення сумнівів можна вимагати від України не використовувати ці ракети по території Росії. Він нагадав, що саме за таким принципом Україна застосовує ракети HIMARS, які передали нам США.

"Як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося передавати важливе обладнання, яке, ймовірно, буде передане пізніше", – сказав депутат Бундестагу.

Водночас його колега, член Соціал-демократичної партії Нільс Шмідт у коментарі виданню Tagesspiegel наголосив, що він не виключає, що ФРН може постачити системи, такі як Taurus, спільно з американцями.

Чому Німеччина не хоче передавати Taurus