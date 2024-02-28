"Проблема не в Шольці": що насправді зупиняє передачу TAURUS

Берлін досі не може ухвалити рішення про надання Києву крилатих ракет їхнього виробництва TAURUS. Утім, проблема насправді навіть не в позиції канцлера Олафа Шольца.

Річ у тім, що Шольц завжди був проти постачання Україні ракет TAURUS. Про це 24 Каналу сказав німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що для цього канцлер Німеччини постійно вигадував різні відмовки.

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У чому проблема передачі TAURUS

Шольц завжди відмовлявся прямо озвучити свою позицію й постійно "запаковував" свою неготовність у різного роду фантазійні аргументи. Мовляв, для цього треба, щоб німецькі солдати були в Україні або щоб їх обов'язково програмували у Німеччині. Утім, за словами Сумленного, це все не відповідає дійсності.

Шольц затягує це з весни 2023 року. Утім, на думку політолога, проблема навіть не в позиції Шольца і його найближчого оточення. Вони стоять навіть проти позиції партії канцлера – Соціал-демократичної партії Німеччини, яка хоче передавати більше озброєння Україні.

Проблема не в цьому, не в Шольці. Проблема в тому, що коаліційні партнери та партнерки – "Зелені", ліберали, не готові тиснути на Шольца. Не готові поставити його перед вибором: або ти постачаєш TAURUS, або ми змінюємо тебе,

– розповів німецький політолог.

Адже така поведінка шкодить не лише Україні, а є небезпечною для самої Німеччини. Утім, партія Шольца не готова до таких жорстких дій, бо крах урядової коаліції для них виглядає страшнішим, ніж продовження війни Росії проти України.

Що відомо про надання Україні TAURUS: коротко