Україна хоче Tomahawk: чи можна купити ці ракети, скільки коштують і які підводні камені

Видання NYT 29 жовтня привідкрило деталі секретної частини Плану перемоги Зеленського. У виданні вказали, що президент просив у США далекобійні ракети Tomahawk.

Видання Deffence Express зазначає, що Tomahawk із дальністю 1600 кілометрів експортуються США до інших країн, але окрім ціни є ще одна перепона.

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Проблеми отримання Tomahawk

Відомо, що США експортує Tomahawk. Наприклад, востаннє 18 січня 2024 року міноборони Японії повідомило, що підписало тверду угоду на закупівлю одразу 400 ракет та 14 систем управління цим озброєнням.

Фінальна вартість контракту становила 1,7 мільярда доларів США. Тобто одна ракета Tomahawk коштувала 4,25 мільйона доларів. Водночас Японії вдалося виторгувати для себе кращу ціну, аніж була вказана у дозволі на продаж. Строк реалізації постачання – до жовтня 2027 року.

І таким чином, якщо Україні для реального неядерного стратегічного стримування РФ необхідно 1000 ракет Tomahawk, кожна з яких має бойову частину вагою 450 кілограмів, необхідно витратити 4,25 мільярда доларів. До яких ще варто додати вартість наземних пускових типу Typhon. При цьому одна така пускова може запустити 4 ракети, тобто 125 пускових забезпечать до двох залпів по 500 ракет у кожному. Але поки Typhone не експортується, а тому його вартість оцінити доволі складно,

– пишуть у видані

Окрім ціни закупівлі, важливим рядком витрат стануть витрати на обслуговування Tomahawk.

Хоча ракети Tomahawk і продаються іншим країнам, однак не всім. За весь час їх існування з 1983 року єдиним їх оператором окрім США є Велика Британія. Лише дві країни отримали дозвіл на їх закупівлю – Японія і Австралія. Дозвіл досі не отримали Нідерланди, які висловлювали бажання мати в себе Tomahawk.

"Тобто, на жаль, ситуація із цією зброєю дещо складніша, ніж навіть просто заплатити згідно прейскуранта", – зауважує Deffence Express.

Так, суть пункту Плану перемоги про неядерний стратегічний пакет стримування передбачає розміщення в Україні крилатих ракет Tomahawk. Однак у США до цієї ідеї віднеслися скептично: один із високопоставлених чиновників США зазначив, що цей пункт є "абсолютно нездійсненним запитом".