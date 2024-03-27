Летить не туди куди треба, – керівник лабораторії КНДІСЕ про ракету "Циркон", якою били по Києву

Нещодавно Росія атакувала Україну ракетами "Циркон", які застосовує доволі рідко. Експерт зазначив, що вона не виконує своєї бойової задачі.

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький розповів, що ракети "Циркон", якими Росія атакувала Київ 7 лютого та 25 березня не виконують бойову задачу. За його словами, вона "летить не туди, куди треба".

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ППО здатна їх збивати

Відповідні висновки експерт зробив після експертизи уламків.

Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" – все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована,

– сказав він.

Експерт пояснив, що українська протиповітряна оборона здатна збивати ці ракети. За словами Кульчицького, одну із цих ракет збила система Patriot.

Бойова частина "Циркону" містить не більше 40 кілограмів вибухівки. Водночас аналізи ще не закінчено, тому згодом визначать, яка саме там речовина.

Росія атакувала Київ ракетами "Циркон"