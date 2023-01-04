Нехай бере приклад з "Москви": Путін похизувався фрегатом "Адмірал Горшков" з "Цирконами"
Російський диктатор знову вихваляється фрегатом "Адмірал Горшков". Бункерний президент заявив, що нібито військовий корабель вийшов на бойове чергування з гіперзвуковими ракетами "Циркон".
Владімір Путін взяв участь у церемонії виходу на службу "Адмірала Горшкова", пишуть росЗМІ. Про це інформує 24 канал.
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Путін знову лякає "Цирконом"
Бункерний диктатор з усмішкою заявив, начебто фрегат оснащений ракетним комплексом "Циркон". Сказав сказав, що це унікальна зброя і вже традиційно додав "аналогов нєт". Мовляв, нібито йдеться про гіперзвукову систему морського базування. Зауважимо, що також параноїк знову заговорив про якісь загрози держави-агресорки.
Впевнений, що така потужне озброєння дозволить надійно захистити Росію від потенційних зовнішніх загроз,
– підкреслив Путін.
Цікаво, що бункерний президент настільки боїться за своє життя, що віддав наказ відправити фрегат на бойове чергування через відеозв'язок.
У ворожому міноборони уточнили, що "Адмірал Горшков" нібито здійснить "похід" по Атлантичному та Індійському океанах, а ще Середземному морі. Під час цього російські військові і планують випробувати "Циркон". Шойгу заявив, що начебто особливість "Циркона" – "гарантовано" долати ПРО.
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Коротко про ракети "Циркон"
- Ракетами "Циркон" російський диктатор намагався налякати світ ще у 2019 році. Тоді він назвав це частиною так званого "нового покоління систем озброєнь". Вже незабаром пропагандисти почали періодично показувати "мультики" про те, як вони будуть бомбити "Цирконом" США та інші держави світу.
- Перші випробування "Циркона" нібито провели вже у 2020 році. Зауважимо, пропагандисти заявляли, що це гіперзвукова крилата ракета морського базування, яка начебто може розвивати швидкість до 12 тисяч кілометрів на годину.
- За даними росЗМІ, дальність пуску складає до 600 кілометрів. Ракета начебто має бойову частину – фугасну, ядерну. Про такі технічні характеристики розповідають лише окупанти.
- 21 грудня 2022 року Путін вкотре пообіцяв, що "Адмірал Горшков" вийде на бойове чергування з ракетами "Циркон".
- Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що заяви Росії про виготовлення "Циркон" – блеф.