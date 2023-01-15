Захід може дати Україні ракети ATACMS на хвилі емоцій після атак Росії з С-300, – Гудков

14 січня Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні, зокрема, атакувавши Київ ракетами С-300 з північного напрямку. Після цього Захід може надати нам засоби протидії балістичним ракетам.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він вважає, що наші союзники офіційно заявлять про те, що Україна має право використовувати західне озброєння для удару у відповідь по військових цілях у Росії.

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Важлива емоційна реакція

Гудков зазначив, що ППО не може перехоплювати балістичні цілі, зокрема ракети С-300, для цього потрібна система протиракетної оборони. Адже у такої ракети дуже висока швидкість, а її дальність може становити до 300 кілометрів.

Він вважає, що Україна має демонструвати політикам, інституціям та громадянам західних країн кадри використання Росією ракети С-300 по населених пунктах, щоб була емоційна реакція – вона часто дуже важлива.

Я думаю, що на хвилі емоцій, звісно, таку згоду (завдавати ударів у відповідь по території Росії) буде надано. Іншого виходу нема,

– сказав Гудков.

За його словами, система С-300 уражає за сотні кілометрів та йде балістичною траєкторією.

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Чи отримає Україна ATACMS

Гудков висловив сподівання, що наші союзники виступлять з офіційною позицією про те, що Україна має право використовувати західне озброєння для завдання удару у відповідь по військових цілях у Росії.

На його думку, владі Україні варто зв'язатися із союзниками та попросити їх попередити Росію про неприпустимість таких ударів. Адже ракет С-300 у Росії є ще достатньо багато.

За словами Гудкова, якщо будуть найжорстокіші попередження від НАТО та країн G7 про те, що вони надаватимуть Україні дозвіл на ураження російських баз, звідки летять ракети на нашу територію, та дадуть відповідні засоби ураження, зокрема ракети ATACMS.

Атака на Київ 14 січня: коротко