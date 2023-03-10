Фейкова звітність для Кремля: чому Росія 9 березня застосувала дефіцитні ракети

У четвер, 9 березня, росіяни запустили по Україні понад 80 різних ракет. Характер цієї масованої ракетної атаки відрізняється від попередніх.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, країна-агресорка запустила багато різних ракет одночасно.

Дивіться також Росіяни випустили відразу 6 "Кинджалів": чим небезпечні ракети та чи зможе Україна їх збивати

На додачу окупанти несподівано використали 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", яких у Росії доволі мало.

Окупанти мають довести, що можуть обходити українську ППО

Як зазначив Шейтельман, такі дії російських військових пов'язані з завданнями, які перед ними ставить кремлівське керівництво.

У російського генштабу стоять KPI – ключові показники, тобто який саме відсоток ракет має долетіти до цілей. Так вони мають довести, що навчилися обходити нашу ППО,

– сказав політтехнолог.

Раніше ворог завдавав ударів по території України, в основному використовуючи високоточну зброю – ракети типу "Калібр" та X-101. Під час таких атак українська ППО могла збивати понад 85% ракет.

"Бували пуски, коли ППО збивала навіть понад 90% ворожих ракет. А зараз росіяни у той самий залп додають "Кинджали", а ще – С-300, які є низькоточними, зате ми їх не можемо збивати взагалі", – розповів Шейтельман.

Він додав, що 9 березня українська ППО збила менше ніж 50% цілей.

Михайло Шейтельман пояснив, чому окупанти змінили підхід до ракетних атак: дивіться відео

Росіяни формують звітність перед Кремлем

За його словами, радісні окупанти одразу ж відзвітували нагору, що, мовляв, навчилися обходити українську протиповітряну оборону.

Хоча, як зазначив Шейтельман, насправді влучань у критичні об'єкти було стільки ж, як і раніше. Всі інші ракети потрапили у житлові будинки.

"Саме на таких обстрілах росіяни формують звітність перед керівництвом, що, мовляв, у нас все виходить", – зазначив політтехнолог.

Масована ракетна атака 9 березня: коротко