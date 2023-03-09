Ми побачили нову тактику, – Гуменюк про нічний обстріл росіян

Ракетна атака по території України 9 березня свідчить про те, що росіяни у пошуках нових шляхів терору України. Росія вперше випустила одразу 6 "Кинджалів".

Про це 24 Каналу розповіла Наталя Гуменюк – керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня. За її словами, ймовірно, наразі росіяни будуть пробувати різні варіанти використання наявних у них ракет.

Дивіться також Росіяни не вперше б'ють по Золочівщині, – полковник ЗСУ припустив причину

Нова тактика ворога

Наталя Гуменюк підкреслила, що Росії знадобилося більше часу для того, щоб зібрати свої ресурси до купи.

Ми поки що відстежуємо те, що вони називають для себе новою тактикою – чи знайшли вони її, чи ще в пошуку,

– наголосила вона.

За її словами, ворог вишукував варіації, як заплутати українську сторону своїми діями.

"Перед самим масованим ракетним обстрілом, вони (росіяни – 24 Канал) завели всі носії в пункти базування, а перед тим довгий час тривала така "гра м'язами” в морі", – повідомила вона.

На думку Гуменюк, у такий спосіб окупанти коливали свій ракетний потенціал.

Наразі ж Росія використовує тактику змішаних ударів: ракети і повітряного, і морського базування, і дрони, і БпЛА.

Зокрема, ця атака відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони запустили безпілотники, які ми також збили, по виявленню результативності першої хвилі атаки,

– наголосила вона.

Гуменюк переконана, що росіяни явно у пошуках нового плану дій.

Наталя Гуменюк розповіла, чим особлива ракетна атака росіян в ніч проти 9 березня: дивіться відео

Використання "Кинджалів"

Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня наголосила, що використовуючи під час ракетної атаки "Кинджали", окупанти намагаються тиснути на нас.

На її думку, у такий спосіб вони хочуть продемонструвати, що можуть собі дозволити використовувати і інші види озброєння, тобто не тільки ті, які вже стали для нас звичними.

"Знову повертаємося до того, що вишукують нову тактику", – пояснила вона.

Гуменюк розказала, що перед атакою в Чорне море росіяни вивели 3 надводні ракетоносії. Загальний залп на них передбачає запуск 24 "Калібрів".

За попередніми даними, 20 вони відстріляли, отже 2 ракетоносії, які зараз залишилися на чергуванні у Чорному морі, мають на собі, вочевидь, 4 ракети.

Ракетна атака по Україні 9 березня: ключове