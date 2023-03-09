Деякі ракети не входили у статистику: Ігнат про особливості підрахунку російської атаки
У ніч на 9 березня відбулась масована ракетна атака на міста України. Всього за цю ніч було випущено близько 80 ракет, але їх рахували по-іншому.
Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, у статистику випущених та збитих ракет зазвичай включаються тільки крилаті, а інші виділяли окремо.
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В статистику входило не все
Юрій Ігнат зазначив, що за час останньої ракетної атаки було випущено близько 80 ракет, але деякі типи ракет, які цього разу включили в статистику, раніше не включали, а рахували окремо.
З тих 80 багато ракет, які ми раніше навіть не давали в статистику. Так, раніше найбільше давали саме крилаті ракети, а тут ви бачите 13 С-300, ми теж їх окремо виділяли,
– сказав Ігнат.
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, цього разу також в загальну статистику включили й ракети Х-39 та Х-31, якими ворог намагається знищити українські системи ППО.
Як рахували статистику ракетної атаки 9 березня: дивіться відео
Вони відрізняються від крилатих та є керованими авіаційними ракетами.
Ними противник часто б'є по засобах ППО. Саме цими ракетами він намагається знищувати нашу ППО,
– зазначив Юрій Ігнат.
Якщо рахувати тільки крилаті ракети, які зазвичай враховують в статистику, то їхня кількість склала 48.
Юрій Ігнат переконаний, що якби Росія мала більше б таких ракет, то випускала б більше, о скільки їхня кількість обмежена, росіяни застосовують зараз найрізноманітніші типи ракет.
Ракетна атака 9 березня 2023: що відомо
- Вночі 9 березня ворог здійснив понад 80 пусків ракет різних типів. Рашистам вдалось влучити в енергетичні об'єкти на Одещині.
- У Києві ворог влучив о об'єкт інфраструктури ракетами "Кинджал", а у Львівській області ракета влучила в приватний будинок, внаслідок чого загинуло 5 людей.
- За ніч Росія атакувала Кіровоградську, Одеську, Вінницьку, Дніпропетровську, Львівську, Харківську, Запорізьку, Житомирську області та Київ.