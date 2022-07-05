Росіяни випустили 6 ракет по Баштанці, три з них збили, – Миколаївська ОВА

Російські загарбники зранку 5 липня атакували Миколаївщину. Ворог випустив відразу 6 ракет по Баштанці. На щастя, половину з них вдалось збити.

Про це розповіла глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона підкреслила, що для регіону цей ранок був знову неспокійним.

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Ворог перетворює усе на руїни

Ганна Замазєєва наголосила, що російські військові не припиняють обстріли Миколаєва та населених пунктів області. Причому б'ють вони як по соціальній інфраструктурі, так і по житлових будинках. І все це за якийсь момент перетворюється на суцільні руїни.

Місто Баштанка, де до війни мешкало близько 12 тисяч людей, зранку здригнулось від ворожої атаки. Окупанти випустили по ньому відразу шість ракет. На щастя, три з них силам ППО вдалось збити. Замазєєва зауважила, що вкотре загарбники били по району адміністративної будівлі.

Крім того, ворог обстріляв Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади. Відомо про руйнування приватних будинків. Що стосується постраждалих, то такої інформації, на щастя, немає.

Окупанти продовжують терор і намагаються не тільки руйнувати наші міста і села, а ще й залякати та посіяти паніку і зневіру. Їм це не вдасться. Ми вистоїмо!

– підкреслила Замазєєва.

У Миколаєві ворог влучив у два райони

Відомо також про те, що зранку окупанти били по Миколаєву. Ворог влучив у два райони міста. Руйнувань зазнали кілька будівель, зокрема житлові будинки. Наразі на місцях атак окупантів досі працюють рятувальники, а також медики. Що стосується постраждалих, то й тут такої інформації поки нема.

Нагадаємо, що російські військові у ніч проти 5 липня обстріляли ще й Дніпропетровську область. По ній ворог випустив відразу сім ракет. На щастя, шість із них вдалось збити силам ППО.

Ворог влучив у приватний сектор у Покрові

Інформацію про ракетний обстріл зранку підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він підкреслив, що шість з семи ворожих ракет вдалось збити у небі над Дніпром, а також Синельниківським районом.

Відомо, що уламок однієї з ракет, яку наші військові збили, впав і спричинив пожежу. На щастя, минулось без постраждалих. Саме ж полум'я наші вогнеборці приборкали оперативно.

Натомість "приліт" таки був по приватному сектору у Покрові. Там поруйновані житлові будинки. У деяких із помешкань вибило вікна вибуховою хвилею. Крім того, спалахнула пожежа.

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