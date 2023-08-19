Була довгоочікуваною дитиною: у Чернігові ракета окупантів вбила маленьку Софійку
Джерело:фейсбук Катерини Фарафонової
Близько полудня 19 серпня росіяни здійснили чергову терористичну атаку по Україні. Ворог ударив по самісінькому центру міста, забравши життя 7 людей. Серед них – маленької Софійки.
Подруга сім'ї Катерина Фарафонова розповіла про дівчинку. За її словами, крихітка була довгоочікуваною донечкою її куми Ольги.
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Стала янголом-охоронцем для батьків
Сьогодні у Чернігові російська ракета вбила єдину довгоочікувану донечку моєї куми маленьку Софійку. Тепер Софійка – янгол-охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки…
– написала жінка у фейсбуці.
Вона зазначила, що хочеться лише побажати окупантам "горіти у пеклі, отримати сповна та більше". Жінка також побажала їм зникнути з цієї планети.
Катерина Фарафонова з теплотою згадує Софійку. Вона зауважила, що дівчинка була дуже доброю, розумною та кмітливою, а також "прикрасою цього жорстокого світу".
"Моя люба Олюня, Сашко, тримайтеся, ви повинні ЖИТИ заради Софійки. Сашко, нехай тебе Бог береже та допомагає влучати точно в ціль по цих тва***ах", – наголосила вона.
Маленька Софійка була довгоочікуваною дитиною / Фото з особистого архіву сім'ї
Як допомогти батькам Софійки
Залишаємо вам реквізити, за якими ви можете допомогти рідним:
- Установа банку: ПриватБанк
- МФО банку: 305299
- Отримувач платежу: ГОЛИНСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
- IBAN: UA693052990000026208683133984
- Рахунок отримувача: 26208683133984
- Валюта рахунку: UAH
- РНОКПП отримувача: 3201703324
- Призначення платежу: Поповнення рахунку ГОЛИНСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
Ракетна атака по Чернігову: що відомо
- Близько полудня у частині регіонів нашої країни оголосили повітряну тривогу. Об 11:30 надійшло повідомлення про те, що у Чернігові пролунали вибухи.
- Згодом інформацію підтвердив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Він зазначив, що російські військові били по центру міста. Згодом стало відомо, що ворог випустив "Іскандер".
- Пізніше стало відомо, що окупанти били по місцю, де проводили виставку дронів. За словами керівниці Victory Drones, відомої ветеранки та громадської діячки Марії Берлінської, захід заздалегідь узгодили з місцевою владою.
- Вона також наголосила, що про місце проведення заходу знало лише обмежене коло людей. Йдеться лише про тих, хто брав участь у виставці. Причому повідомили про локацію їм за лічені години до початку.
- Внаслідок російського теракту постраждало 136 людей: 7 загинули та 129 зазнали поранень. Серед них – 15 дітей і 15 співробітників поліції.