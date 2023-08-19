Була довгоочікуваною дитиною: у Чернігові ракета окупантів вбила маленьку Софійку

Близько полудня 19 серпня росіяни здійснили чергову терористичну атаку по Україні. Ворог ударив по самісінькому центру міста, забравши життя 7 людей. Серед них – маленької Софійки.

Подруга сім'ї Катерина Фарафонова розповіла про дівчинку. За її словами, крихітка була довгоочікуваною донечкою її куми Ольги.

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Стала янголом-охоронцем для батьків

Сьогодні у Чернігові російська ракета вбила єдину довгоочікувану донечку моєї куми маленьку Софійку. Тепер Софійка – янгол-охоронець для своїх батьків. Неможливо описати стан та думки…

– написала жінка у фейсбуці.

Вона зазначила, що хочеться лише побажати окупантам "горіти у пеклі, отримати сповна та більше". Жінка також побажала їм зникнути з цієї планети.

Катерина Фарафонова з теплотою згадує Софійку. Вона зауважила, що дівчинка була дуже доброю, розумною та кмітливою, а також "прикрасою цього жорстокого світу".

"Моя люба Олюня, Сашко, тримайтеся, ви повинні ЖИТИ заради Софійки. Сашко, нехай тебе Бог береже та допомагає влучати точно в ціль по цих тва***ах", – наголосила вона.



Маленька Софійка була довгоочікуваною дитиною / Фото з особистого архіву сім'ї

Як допомогти батькам Софійки

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