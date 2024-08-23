"Особливо Києва": Німеччина попереджає про можливе посилення обстрілів до Дня Незалежності

Напередодні Дня Незалежності України в Німеччині зробили важливе попередження. Там не виключають, що Росія може активізуватися задля ударів по нашій державі.

У суботу, 24 серпня, українці відзначатимуть 33 річницю з дня відновлення Незалежності у 1991 році. Берлін оцінює, що під найбільшою загрозою з боку Росії може бути, вочевидь, Київ – столиця нашої держави.

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Загрози до 24 серпня: що каже Німеччина

У відповідній заяві МЗС Німеччини застерігає своїх громадян від поїздок в Україну з огляду на широкомасштабну війну.

Звертаючись до тих, хто уже наразі в Україні, німецька влада закликає подбати про власну безпеку та виїхати.

В Україні ведуться бойові дії, ракетні та авіаційні удари. До Дня Незалежності України можливе посилення ракетно-повітряних обстрілів міст, особливо столиці Києва,

– вказано в джерелі.

Берлін згадує, що повітряний простір в Україні закритий. В'їзд і виїзд можливий тільки наземним транспортом.

Крім того, як наголошують у Міністерстві закордонних справ Німеччини, у всіх регіонах нашої держави введено комендантську годину через воєнний стан.

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Додамо, що цими днями також Сполучені Штати Америки попереджали про те, що Росія може активізувати повітряні обстріли до Дня Незалежності України. Власне, посольство США в Києві зробило відповідну заяву.

Вашингтон, звертаючись до українців, закликав дотримуватись правил безпеки, не ігнорувати повідомлень про повітряну тривогу, а також знати розташування найближчих укриттів.