Ракетна атака на Дніпро: мерія попередила містян про можливі перебої з водою

російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

У міськраді Дніпра заявили, що вже працюють над усуненням проблем

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко повідомив, що через ракетний удар росії деякий час можуть бути перебої з постачанням води.

До речі У Кривому Розі чули звуки вибухів: це були обстріли на межі області

Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо,

– додав заступник міського голови Дніпра.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в районі Південмашу та вулиці Робочої можуть бути перебої з водою та іншими комунікаціями.

"Енергетики, газовики та водоканал працюють", – зазначив він.

Що відомо про обстріл Дніпра

15 липня близько 21 години місцеві жителі почали повідомляти про вибухи в Дніпрі. Зокрема, вони чули 3 – 4 вибухи та бачили стовп сірого диму. Ймовірно, виникла сильна пожежа.

Місцева влада офіційно не підтверджувала попадання ворожих ракет в якісь об'єкти або ж роботу протиповітряної оборони. Водночас о 21:11 мер Дніпра Борис Філатов закликав не виходити з укриттів.

Варто зауважити, що вибухи в Дніпрі прогриміли під час повітряної тривоги, яка була оголошена по всій Україні.

Також вибухи ввечері прогриміли у Кременчуку, що в Полтавській області. Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін підтвердив це, а мер Кременчука Віталій Малецький опублікував допис із проханням не публікувати фото й відео обстрілів.

Згодом у Кременчуцькій ОВА зазначили, що інформації про влучання в об'єкти, руйнування чи постраждалих – немає.

Одну ворожу ракету ввечері 15 липня збили у небі над Київською областю. Повітряні сили збили російську ракету в небі Білоцерківського району, після чого уламки впали в поле.

Ще раніше окупанти трьома ракетами атакували Одеську область. Одну з ракет вдалося збити силам ППО.

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