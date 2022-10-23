Люди готували на багаттях у дворі: чи з'явилося світло в Нетішині після російської атаки

Російські окупанти 22 жовтня завдали масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок чергової терористичної атаки без світла залишилися багато міст, зокрема Нетішин, що на Хмельниччині.

Через відсутність світла містяни встановили у дворах буржуйки, на яких гріли воду та готували. Окрім цього, в Нетішині працювала польова кухня.

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Світло в Нетішині частково відновили

У виконавчому комітеті Нетішинської міськради розповіли, що світло в місті частково відновили.

Задля уникнення повторного відключення електроенергії, прохання економно її споживати – не вмикайте електроприлади без яких можна обійтись у такий скрутний час,

– мовиться у повідомленні.

Містян попередили, що у випадку, якщо споживання електроенергії зростатиме, місто знову знеструмлять.

Росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Хмельниччині

Росіяни 22 жовтня завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Рівному, Луцьку, Ковелі, на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині. Майже 3 мільйони українців залишились без електрики.

Окрім цього, окупанти поцілили по енергетичному об'єкту в Хмельницькій області. Внаслідок цього багато районів залишилися без світла та води.

Більшість районів доволі швидко відновили електропостачання, однак у Нетішині ситуація була складною.

За словами міського голови Олександра Супрунюка, ввечері 23 жовтня була третя спроба подати електроенергію та воду в місто. Попередні рази мережа не витримувала шаленого навантаження.

Тому містян закликали не вмикати обігрівачі одразу після подачі електрики, інакше доведеться бути без світла ще 12 – 24 години.

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