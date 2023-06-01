Укриття було зачинене, – чоловік загиблої під час ракетної атаки на Київ

У ніч на 1 червня російські окупанти обстріляли Київ. Мешканець Деснянського району столиці втратив дружину. Він заявив, що його сім'я та інші жителі будинку вирушили в укриття, яке було закрите.

Чоловік розповів, що разом з ними була їхня дитина. На щастя, із нею все добре.

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Прилетіли уламки ракети

За словами Ярослава, коли його родина та інші жителі будинку почули сигнал про повітряну тривогу, то побігли в укриття, але воно було зачинене. Він зауважив, що люди дуже довго стукали у двері та просили його відкрити.

Була тривога. Люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили. Люди дуже довго стукали. Ніхто не відкрив. З дитиною все добре, а дружина загинула,

– сказав він.

Чоловік стверджує, що коли він побіг на іншу сторону, щоб відкрили укриття, прилетіли уламки ракети. Внаслідок цього загинула його дружина.

Вже з'ясовують, чому укриття було зачинене

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що до поліклініки у Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки та зʼясовують, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати,

– зазначив Кличко.

Він наголосив, що усі рішення щодо дій відповідальних осіб "будуть ухвалені сьогодні і невідкладно".

Частина мешканців опинилася в укритті, частина – ні

Голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков написав, що, як повідомив директор поліклініки № 3, працівник нічної зміни відкрив центральний вхід, в укриття потрапила частина жителів. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту.

З самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи,

– зазначив посадовець.

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