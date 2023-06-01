Для них це не День захисту, а день вбивства дітей: в ОПУ прокоментували обстріл 1 червня

У ніч на 1 червня, коли світ відзначає День захисту дітей, Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілів загинуло 3 особи, серед них – дитина. Країна-агресорка святкує "день вбивства дітей".

Так прокоментував 24 Каналу обстріл столиці радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Він наголосив, що Росія не має жодного відношення до цивілізованого світу.

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"Безумовно, 1 червня остаточно зафіксувало, що ніякого відношення до сучасної цивілізації Росія точно не має. Це все фікція. Вони кажуть: "Ми святкуємо День захисту дітей". Всього цього немає. Вони святкують не День захисту дітей, а день вбивства дітей. Це офіційне свято Росії – день вбивства дітей", – зауважив він.

"Останнє путінське літо"

Михайло Подоляк вважає, що Росія використовує час, який у них залишився до "останнього путінського літа", щоб вбити якомога більше українців, яких вони ненавидять. Вони говорять про це відкрито.

Ми повинні перемогти у війні для того, щоб вони боялись ще багато років, щоб коли вони бачитимуть слово "Україна", то сиділи у "мокрих штанцях". Це єдиний фактор, який буде їх стримувати. Вони повинні боятися безжального покарання,

– переконаний посадовець.

Він підкреслив, що юридична фіксація цього програшу повинна бути дуже жорсткою. Потрібно напрацьовувати різні програми, аби Росію покарали юридично.

Тільки програш Росії закінчить війну

Радник голови Офісу Президента України звернувся до світових лідерів, які намагаються схилити Україну до так званих "переговорів" з Росією. Він зазначив, що війна Росії проти України може закінчитись тільки програшем країни-агресорки.

"Лідери, які все ще шукають "мирного вирішення" геноцидної війни, – ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово "мир". Росіянам потрібні "переговори", аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте нарешті: тільки програш Росії реально зупинить війну. Тільки програш", – написав Подоляк.

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