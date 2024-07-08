У Києві внаслідок удару частково зруйновано будинок: є жертви

Зранку 8 липня Росія завдала ракетного удару по Києву. Зокрема, частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі. Внаслідок атаки загинуло семеро людей.

Уламками також було пошкоджено авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах. Є руйнування від уламків у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у житловому будинку на Сирці повністю знищений один підʼїзд. Кілька з них – сильно пошкоджені. Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей, чутно їхні голоси. Інших мешканців евакуювали. Також був пошкоджений будинок навпроти.

Наслідки ракетного удару по Києву

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що в Солом'янському районі столиці було пошкоджено 2 поверхи багатоповерхової будівлі. Фіксують руйнування на площі 1 500 метрів квадратних. Загинуло 7 осіб. У будівлі виникла пожежа, яку вже ліквідували. Триває розбір завалів.

У Голосіївському районі було пошкоджено гаражі, горять автомобілі. У Дніпровському – палають уламки в житловій забудові. У Дарницькому районі пошкоджений приватний будинок, одна жінка отримала поранення.

У Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі. Також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств. У Деснянському районі – займання будинку.

У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є значні руйнування. Відбувається розбір завалів. Також в районі пошкоджений багатоповерховий житловий будинок – руйнування будівлі з 1 по 3 поверхи. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За попередньою інформацією, є 7 загиблих та 9 постраждалих. Інформація уточнюється та оновлюється.