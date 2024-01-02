Яке завдання атаки "Кинджалами" на Київ: зведення від Світана

Вранці 2 січня Україна зазнала чергового масованого обстрілу. Вочевидь, росіяни довго готувалися, аби завдати такого удару.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що окупанти накопичили певну кількість ракет.

До речі Дайте зброю, і ми поховаємо цей шматок, – Данілов висловився про масований удар по Україні

Яка мета удару "Кинджалами" по Києву

Світан вважає, що масований удар 2 січня – це друга частина того, що росіяни готували на Різдво й Новий рік. Ймовірно, у них щось не склалося з часом та підготовкою, тому все затягнулося на декілька днів.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

На його думку, окупанти готувалися довго – приблизно місяць – півтора. Удари були спрямовані переважно на столицю України. Окупантам потрібна картинка для внутрішнього вжитку, оскільки для них багато негативу було за 2023 рік.

Він нагадав, що окупанти використали велику кількість ракет. Водночас росіяни розуміли, що в Києві серйозна ППО й більшість із них будуть збиті.

Завдання стояло – просто накидати на Київ навіть уламків,

– сказав полковник запасу.

За його словами, навіть у знищеному стані "Кинджали" падають практично в те місце, куди їх відправляють. А крилаті ракети окупанти цілком могли навмисно скеровувати на житлові будинки, щоб показати картинку – "Київ у диму, без світла та води".

Як протидіяти "Кинджалам" і С-300

Світан зазначив, що у Росії достатня кількість крилатих ракет – їх накопичили під тисячу. А "Кинджалів" у них небагато. Цих ракет можуть виробляти лише 5 – 7 штук за місяць.

Як виключити "Кинджали" – знищити МіГ-31К,

– заявив Світан.

За його словами, у Росії лише одна ескадрилья цих літаків. Стоять вони переважно на аеродромі "Саваслейка", тож треба виводити з ладу російські МіГ-31К.

Те ж саме, додав льотчик-інструктор, треба робити з Ту-95 або Ту-160, які є носіями ракет Х-101 і Х-555. А щоб убезпечити, зокрема, Харків від ударів С-300 – варто знищувати пускові установки, які стоять за Бєлгородом.

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