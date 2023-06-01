"Перша побігла до укриття з дитиною": сусідка загиблої жінки розповіла подробиці про сховище

Під час ракетної атаки на Київ 1 червня загинуло три людини – двоє жінок та 9-річна дитина. Сусідка однієї із загиблих киянок розповіла деталі трагедії.

Трагедія сталася із жителькою Деснянського району Києва. Жінка, яка на правах анонімності розповіла подробиці, живе в одному під'їзді з родиною, у якій загинула 34-річна киянка.

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Побігла до укриття першою

Жінка заявила, що раніше укриття у поліклініці було відчинене. Кілька днів тому сусідка сама ховалася у ньому разом з онуком під час ракетної атаки росіян. Щоправда, вона підкреслила, що спускалася в укриття вдень. Вочевидь, жінка говорить про атаку 29 травня, коли ворог атакував Київ двічі – вночі та вдень.

За словами жінки, вони з онуком гралися на майданчику у пісочниці, коли почала лунати повітряна тривога та вибухи. Сусідка пригадує, що вони побігли спочатку до під'їзду, а вже потім – до укриття. Сусідка пригадала, що уночі 1 червня 34-річна киянка з дитиною побігла до укриття в поліклініці першою.

А сьогодні говорила з чоловіком, у якого загинула жінка. І вона з дитятком побігла перша до поліклініки, стукали у двері — двері були замкнені,

– заявила сусідка сім'ї.

Жінка розповіла, що чоловік також з родиною побіг до укриття. Коли з'ясувалося, що воно замкнене, чоловік загиблої обійшов поліклініку, аби перевірити інші входи до медустанови. Саме у цей момент пролунав вибух.

"І він обійшов, там декілька входів – виходів є, і не встигли, влучило. Дитина жива, а жінки немає. Було закрито, вони стукали, не відкрили.... Про охоронця я нічого не знаю. Знаю тільки чоловіка і жінку, вони живуть над нами", – підкреслила сусідка.

Чоловік загиблої раніше також заявляв, що люди довго стукали у двері укриття, але ніхто не відчиняв. Він пригадує, що вирішив побігти на іншу сторону поліклініки, аби знайти вхід до сховища або попросити відімкнути двері. У цей момент біля поліклініки впали уламки ракет, від яких загинула жінка. На щастя, дитина залишилася жива.

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