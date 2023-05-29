Зі співом, танцями та турботою один про одного: як люди у київському метро ховалися від ракет

У понеділок, 29 травня, через активізацію країни-терористки на Київщині не вперше за добу завили сирени, що попереджають про повітряну тривогу. Щоб не наражати своє життя та здоров'я на небезпеку, люди терміново відправилися в укриття.

Тож соціальні мережі та пабліки у них наповнилися фотографіями та відео того, як під час тривоги виглядає київське метро. Перше ж, що впадає в око – підземка столиці переповнена людьми, повідомляє 24 Канал.

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Співали та турбувалися одне про одного

Люди, ховаючись від ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе, заповнили різні станції метрополітену. Під шум поїздів вони спілкуються між собою та паралельно слідкують за інформацією у смартфонах.

Київське метро під час нової ракетної атаки Росії: відео

Зауважимо, що під час очікування можливості знову вийти під відкрите небо, українці також турбуються один про одного. Зокрема, на одній із станцій працівник метрополітену підійшов до двох літніх жінок та накрив їх ковдрою, адже у київському метро глибоко під землею досить прохолодно.

Деякі ж навпаки обрали більш активний спосіб перечекати чергову хвилю російської атаки. Так, студенти Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого, чиї плани на репетицію зруйнувала Росія, під живу музику влаштували співи та танці прямо на станції метро. А між ними скандували "Слава Україні" та відому кричалку про російського диктатора, чим викликали посмішки на обличчях інших українців.

Як бомбосховище метро використовують й вчителі. Так, окремо в натовпі впадали в око щонайменше два класи дітлахів, які замість навчання та веселого проводження часу повинні думати про те, як вижити.

На іншій ж станції очевидці також зафільмували й молодих батьків, які від російського терору як можуть оберігають найдорожчу для них у світі малечу.

Українці турбуються і про улюбленців

Дбаючи про власну безпеку, не забувають українці й турбуватися про своїх улюбленців. Так, на опублікованих фото з підземки можна побачити, що на перонах поруч з господарями у переносках очікують завершення повітряної тривоги й їхні пухнастики.

Як українці перечікували чергову атаку країни-терористки / Фото із соцмереж

Чергова повітряна тривога за добу: коротко