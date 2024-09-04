"Моєї квартири немає": у Львові жінка з донькою дивом врятувалися від російської атаки

Російські військові ракетами вдарили по будинках у Львові. Одна жінка з донькою дивом врятувалася від атаки, однак від її квартири лишилися лише руїни.

Про це жінка розповіла у коментарі ЗМІ. Вона додала, що спочатку навіть не повірила, що її домівки більше немає.

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Жінка розповіла, як дивом врятувалася від атаки

Жінка розповіла, що від її квартири лишилися лише руїни – внаслідок удару вона була повністю зруйнована. Однак їй разом з донькою дивом вдалося врятуватися, адже цієї страшної ночі вони лишилися ночувати у подружки.

Ми з донькою залишилися у її подружки. Вона захотіла лишитися, а я категорично казала йти додому. Щось мене врятувало, напевно. Мені подзвонили й сказали, що моєї квартири немає, але я в це не повірила. Я подумала, що то хтось придумав,

– крізь сльози поділилася жінка.

Вона додала, що хоча й втратила житло, але це ніщо, порівняно з життям людей.

"Квартира... Ми не пропадемо, головне – хай би люди були живі", – додала львів'янка.

Наразі відомо, що внаслідок атаки у Львові загинуло 7 осіб:

Базилевич Емілія – 7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

Андрій Садовий раніше повідомив, що у будинку на вулиці Коновальця загинули 6 людей, ще одна жертва – з іншого будинку. На жаль, унаслідок влучання загинула майже вся сім'я Базилевичів – вижив лише чоловік.