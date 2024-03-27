Миколаїв потерпає від ракет: росіяни влучили у промзону, спалахнула пожежа

Російські війська завдали чергового удару по Миколаєву. Внаслідок цього на одному з промислових об'єктів міста спалахнула масштабна пожежа.

У середу, 27 березня, жителі Миколаєва почули вибухи – ворожі ракети влучили у промислову зону. За інформацією Головного управління ДСНС у регіоні, вогонь охопив триповерхову будівлю, утворивши осередок пожежі площею близько 200 квадратних метрів.

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Удар по Миколаєву, його наслідки

Внаслідок ракетного удару з боку ворога постраждало вісім осіб, яким оперативно було надано необхідну медичну допомогу. Рятувальники ДСНС швидко відреагували на надзвичайну ситуацію та ліквідували займання, запобігши подальшому поширенню полум'я.

Росіяни 27 березня завдали ракетного удару по Миколаєву. У другій половині дня поцілили по промисловому об'єкту. Виникла пожежа триповерхової будівлі, ліквідували займання площею у 200 квадратних метрів,

– повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївщини.

Власне, Миколаїв продовжує залишатися одним із міст, що регулярно зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Зокрема, цей інцидент є черговим свідченням цілеспрямованих атак ворога на цивільну інфраструктуру, внаслідок чого потерпають мирні люди.

Рятувальна операція після удару по Миколаєву: відео ДСНС

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Окупанти влучили в промзону в Миколаєві / Фото ДСНС регіону

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