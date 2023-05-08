Окупанти влучили ракетою по складу на Одещині: з-під завалів дістали тіло охоронця

Вночі 8 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Одещині. Вони влучили у складське приміщення. На жаль, є поранені та загиблий.

Так, троє працівників складу отримали поранення. Наразі тривають оперативно-рятувальні роботи.

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Через ракетний удар по Одещині є постраждалі

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук розповів, що станом на ранок 8 травня рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури. Цей склад розташований на території Одеського району.

Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці – нікого не госпіталізовано. Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи,

– зазначив Крук.

Наслідки прильоту ракети на Одещині / фото ДСНС України

Станом на 11:10 стало відомо, що з-під завалів дістали тіло охоронця, який вважався зниклим безвісти. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк.

Ракетний обстріл Одещини: все, що відомо

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що близько опівночі окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Загалом здійснено 8 пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим).

Ворог влучив по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

До речі, частина ракет не досягла своїх цілей.

За словами Наталі Гуменюк, ворог атакував регіон стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя. Це ще одна сакральність і прив’язка до значущих дат та подій.

На ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі на складському приміщенні. Це понад 10 тисяч квадратних метрів. В рекреаційній зоні – 120 і 40 квадратних метрів.

Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що внаслідок ракетного удару площа пожежі склала 10 тисяч квадратних метрів. Також є пошкодження кількох будинків. Основне полум'я пожежі загасили близько 7 ранку.

Вночі 8 травня ворог здійснив ракетний удар по Одеському району з літаків стратегічної авіації.