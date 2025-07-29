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24 Канал Новини України Ворог завдав ракетного удару по Кам'янському і поцілив по медзакладах: є загиблі та поранені
29 липня, 08:09
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Ворог завдав ракетного удару по Кам'янському і поцілив по медзакладах: є загиблі та поранені

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 29 липня російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському.
  • Частково зруйнована 3-поверхова будівля, поряд – пошкоджені медзаклади.
  • Відомо про загиблих та постраждалих.

Вночі у вівторок, 29 липня, російські окупанти завдала ракетного удару по Кам'янському, що на Дніпропетровщині. Пошкоджено медичні заклади.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, главу ОВА.

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Що відомо про ракетний удар по Кам'янському?

Внаслідок атаки частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. 

Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні, 
– ідеться в повідомленні.

Станом на о пів на 8 годину ранку відомо, що загинули 2 людей, ще 5 – постраждало. За даними глави ОВА, дві жінки перебувають у важкому стані, одна з них – вагітна. Ще 3 пацієнтів у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки ворога / Фото ДСНС

Додамо, що в ДСНС зазначили, що внаслідок атаки частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася, у якій виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

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До слова, цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Росіяни 29 липня атакували один з пенітенціарних закладів області. На жаль, є загиблі та поранені.