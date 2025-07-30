Вночі 29 липня під російською атакою опинилось місто Кам'янське, що на Дніпропетровщині. Ворожа ціль влучила у медзаклад і вбила трьох людей, серед яких 23-річна вагітна.

Безпосередньо в момент обстрілу чоловік загиблої вагітної Діани Кошик розмовляв з нею телефоном. Про це Олександр розповів у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

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Чоловік пригадав момент удару

За словами Олександра, Діана подзвонила йому близько другої ночі. Вона сказала, що прямує до сховища. Під час розмови чоловік почув, що вона плакала, а перед цим дівчина повідомила йому, що чула вибух.

Вона вискочила на вулицю, я почув, що в неї телефон випав з рук – вдарився в землю. Я її гукав й не догукався. Почав передзвонювати не один раз, так і не додзвонився,

– пригадав Олександр.

Зрештою слухавку підняв незнайомий чоловік і повідомив, що Діани більше немає, а її телефон лежить поруч.

Одразу після розмови чоловік поїхав до лікарні, де перебувала Діана. За його словами, він не вірив у смерть коханої до останнього. Чоловіку повідомили, що є було дві поранені вагітні та одна загибла.

Одну поранену знайшов, до другої в "швидку" заскочив, бачу, що не моя. Потім бачу загиблу. Впізнав її по тапочках. Підбіг до неї, це найстрашніші хвилини в моєму житті,

– сказав чоловік.

За словами чоловіка, Діана найбільше мріяла про дитину, і турбувалась про малюка до останнього. Проте, на жаль, країна-терорист забрала життя дівчини та її ненародженого сина.

Нагадаємо, вночі 29 липня внаслідок удару по медзакладу у Кам'янському загинуло 3 людей, ще 22 – постраждали. Серед поранених, зокрема вагітні та медпрацівники.