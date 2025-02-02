Ракетний обстріл у Полтаві забрав життя волонтерки Анжели Дарбінян і її собаки

Під час ракетного обстрілу Полтавщини 1 лютого загинула волонтерка Анжела Дарбінян разом зі своїм собакою Сьомою. Жінка, яка активно допомагала ЗСУ, дітям та безпритульним тваринам, стала жертвою агресії російської армії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар її знайомої Вероніки Пронькіної для "Суспільне". Жінці було 36 років.

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У Полтаві під завалами загинула волонтерка та її собака

Подруга загиблої розповіла, що Анжела проживала на третьому поверсі житлового будинку, який став ціллю для обстрілу російською армією.

Мала дуже багато друзів. Любила рибалити та відпочивати на природі. Вона була доброю та щирою людиною з дуже добрим серцем,

– поділилась Вероніка.

Анжела працювала перукарем і мала власний салон "Enji". Вона не лише волонтерила, але й займалась риболовлею та проводила багато часу на свіжому повітрі. Її день народження мав би бути 8 лютого.

Що відомо про ракетний удар у Полтаві

1 лютого вранці, близько 07:05, армія Росії завдала ракетного удару по житловому будинку в Полтаві, використавши ракету Х-22. Пошкоджено понад два десятки багатоквартирних будинків, дитсадок, а також сталося значне руйнування будівель.

Станом на 2 лютого, пошуково-рятувальні роботи завершено. Внаслідок обстрілу загинули 14 осіб, зокрема 3 дитини. 20 людей постраждали, серед яких 4 дитини. Усього вдалося врятувати 22 людей.

Полтавська міська рада оголосила триденну жалобу з 2 по 4 лютого за жертвами обстрілу. Під час цих днів на будівлях органів влади буде приспущений прапор України з чорною стрічкою.