Вибухи у Старокостянтинові: монітори пишуть, місто стало основною ціллю масованої атаки ворога

Ракетний обстріл зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснила російська армія уночі 26 травня. І чи не всі ракети прямували до Старокостянтинова, а також багато БпЛА.

Про це в один голос повідомляли моніторингові спільноти. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Старокостянтинів 26 травня: що відомо

Уночі 26 травня російська армія запустила багато ударних БпЛА, і значна частина їх прямувала до Хмельницької області, націлившись на Старокостянтинів.

Спершу про це писали моніторингові спільноти у телеграмі (нарахували чи не кілька десятків дронів), а потім підтвердили й Повітряні сили. Там зазначили, що атаку "Шахедів" на Старокостянтинів здійснювали кілька груп БпЛА.

Ближче до 4 ранку у повітряний простір України залетіли крилаті ракети з Ту-95МС, про ймовірні пуски яких також раніше писали монітори. Повітряні сили написали вже за фактом – що вони фіксуються у нашому небі.

Далі виявилося, що усі ракети попрямували до того самого Старокостянтинова. Відповідно, жителі Хмельницької області слухали вибухи та роботу Протиповітряної оборони.

Через пів години ракети закінчилися (попередньо, їх не було багато), але ще є загроза від ймовірних повторних пусків. Також у небі перебувають БпЛА, і вони все ще загрожують Старокостянтинову. Повітряна тривога триває.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.