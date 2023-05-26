Ракетний удар по поліклініці у Дніпрі, новий голова Верховного Суду: хронологія 457 дня війни

Станом на 26 травня в України триває 457 день повномасштабного вторгнення. Наші захисники та захисниці титанічними зусиллями наближають перемогу України.

24 Канал розповідає про найважливіші події повномасштабної війни з Росією. Усе, що відбулось цього дня на передовій, в тилу чи на міжнародній арені – читайте далі.

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Очільник Донецької ОВА Кириленко повідомив, що росіяни скинули бомбу ФАБ-250 на Нью-Йорк. Поранено 1 людину. Окупанти вдарили по містечку сьогодні зранку. Пошкоджено 3 багатоповерхівки, ясла, амбулаторію, кінозал і спортзал.

Росіяни скинули бомбу на Нью-Йорк / Фото з телеграму Кириленка

З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Таким чином, ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей.Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 23. Наразі в лікарні перебуває 21 людина, з них 3 – у важкому стані. На жаль, загинув 69-річний чоловік, який проходив повз місце удару.Після скандалу з хабарем Всеволода Князєва, у Верховному Суді обрали нового голову. Згідно з голосуванням, яке відбулося 26 травня, ним став Станіслав Кравченко. За його кандидатуру проголосували 108 зі 148 суддів, які були присутніми на пленумі.Перший заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов розповів, що у будівлі, куди поцілили російські терористи, могли мешкати внутрішньо переміщені особи.Внаслідок ракетного удару по поліклініці в Дніпрі постраждали хлопчики 3 та 6 років. Обох шпиталізували, лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.Розвідка Великої Британії проаналізувала зростання кількості парамілітарних угрупувань в Росії, які не входять до лав збройних сил країни. У відомстві зазначили, що цей процес набув особливого значення в окупованому Криму. У Британії вважають, що Аксьонов, ймовірно, "прагне відполірувати свою патріотичну репутацію", вербуючи бійців. Водночас він, вірогідно, також стурбований нездатністю регулярної армії Росії захистити півострів.У мережі публікують перші відео з місця влучання у Дніпрі. Кадри викликають жах – поранені люди не здатні самі покинути будівлю, яку завалило уламками.

Увага! Відео містять жорстокі кадри (18+)

В авто судді, який на смерть збив нацгвардійця, знайшли пляшку спиртного. Попередньо повідомляли, що водій міг бути напідпитку, тепер у мережі опублікували відео з авто винуватця ДТП – на кадрах можна побачити докази того, що той розпивав алкогольні напої.

Відео з місця смертельної ДТП за участю судді:

У Дніпрі росіяни вдарили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється.Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що під час нічної атаки влучань в області не зафіксовано, тож постраждалих також немає. Внаслідок падіння уламків були пошкоджені 7 приватних будинків. Пошкодження незначні – дахи, внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасадів, посічені стіни. Жителям, чиї будинки постраждали, буде надана вся необхідна допомога.Журналісти Politico припускають, що першою жінкою-генсеком НАТО може стати прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен. Що стосується Єнса Столтенберга, то він має покинути свою посаду наприкінці вересня.У Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Одразу після цього у місті оголосили повітряну тривогу. Ймовірно, причиною вибухів є приліт – над Дніпром підіймається дим.Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти намагаються демонструвати видимість активної підготовки до оборони окупованих територій. "Вони створюють ефекти нарощення власної присутності шляхом ротації з одного району в інший", – зауважила вона.В Чорному та Азовському морях на чергуванні перебувають 7 бойових кораблів, з них – 1 десантний корабель. Всі ракетоносії заведені в пункти базування.

09:50 Ракетно-артилерійські підрозділи на Півдні завдали потужних втрат російським окупантам на протилежному березі. Вороже військо скоротилося на:

19 окупантів,

3 крупнокаліберні гармати,

міномет,

8 одиниць авто-бронетехніки,

3 безпілотних розвідника різного типу,

польовий пункт боєпостачання,

наземну станцію управління БпЛА.

Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що до України незабаром вирушать ще чотири основні бойові танки Leopard 2. Окрім того, наш арсенал поповниться партією бронетранспортерів М113.Голова Макарівського районного суду на блокпості у Києві на смерть збив нацгвардійця. Попередньо, винуватець був п'яним. Прокуратура вже готує чоловікові повідомлення про підозру та звернення до ВРП.

У Києві п'яний суддя на смерть збив нацгвардійця / Фото ДБР

Росія атакувала дронами міста Мерефа та Ізюм на Харківщині. В Мерефі пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. В Ізюмі постраждала будівля закладу освіти та гараж з сільгосптехнікою, сталися пожежі. Попередньо, внаслідок нічних ударів "Шахедами" ніхто не постраждав.Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Авдіївці ще 23 травня, однак під завалами досі перебувають люди. Глава Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що у місті немає спеціальної техніки, тому людей не можуть дістати. Він констатував, що люди вже загинули. Це чоловік 1930 року народження та жінка 1958 року народження. Вона була вчителькою однієї з місцевих шкіл.Протягом ночі ворог запустив 17 ракет і 31 ударний дрон. Силам ППО вдалось збити 23 "Шахеди" та 10 крилатих ракет.У Дніпрі під час нічної атаки зафіксували влучання. Так, у приватному домоволодінні виникла пожежа, крім того, пошкоджено 2 житлові будинки та 2 авто. Також руйнувань зазнала АЗС, а її працівник отримав поранення.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / Фото з телеграму Лисака

За минулу добу ЗСУ ліквідували 460 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося знищити вже 205 720 російських військових.Ворог намагається наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках – протягом минулої доби там відбулись 22 бойових зіткнення.Минулої доби наші захисники збили ворожий літак Су-25.Жителі Краснодара повідомляють про "атаку безпілотників". За словами очевидців, у центрі міста прогриміли щонайменше два потужних вибухи. Традиційно, росіяни заявили про "успішну роботу ППО", хоча на відео видно, що після вибуху у небо здійнялась хмара чорного диму.

Наслідки роботи російської ППО: відео

Глава КМВА Сергій Попко повідомив, що над столицею вдалося знищити всі крилаті ракети, запущені ворогом. Ними російські загарбники били з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.У всіх областях України завили сирени. Моніторингові групи повідомили про запуск крилатих ракет по території України. Вибухи чули жителі Дніпра, Києва та Черкас.Москва підписала з Мінськом угоди щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Однак, за даними ISW, для проведення такої операції потрібно, аби російське військове керівництво мало доступ до усіх військових потужностей Білорусі. Власне, саме це ставить режим диктатора Лукашенка під загрозу.

02:22 Російський доброволець з позивним "Цезар" натякнув, що операція у Бєлгородській області матиме продовження в недалекій перспективі.

Ми поки залишаємось в районі та виконуємо бойові завдання. За великим рахунком, операцію ще не завершено. Завершена якась активна, яскрава фаза, але є над чим попрацювати. Будемо продовжувати,

– констатував військовий.

Литва оголосила про пакет військової підтримки нашої держави. У ньому будуть боєприпаси, протидронові комплекси, сухі пайки та важливе військове обладнання.У тимчасово окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, прогриміли потужні вибухи. Як пишуть у мережі, було "дуже гучно", після чого спалахнула пожежа та у небі над містом неможливо було не помітити величезний стовп диму. Його було видно зі всіх куточків населеного пункту. Найгучніше було у районах: АКЗ (територія Азовкабель), Порт, Азмол (територія заводу).