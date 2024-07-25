Зранку в Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу: в чому причина

У Києві та низці областей вранці 25 липня знову пролунала повітряна тривога. Там попереджали про ракетну небезпеку.

Тривогу оголосили, коли у ще кількох областях була загроза атаки "Шахедами". 24 Канал закликав жителів областей, де лунали сирени прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Тривога в Києві та низці північних областей пролунала о 06:44. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики!

– писали військові.

Однак повітряна тривога протривала лише кілька хвилин після чого Повітряні сили о 06:53 оголосили відбій ракетної небезпеки.

Водночас сирени продовжили лунати у ще низці областей через загрозу атаки російськими дронами-камікадзе типу "Шахед". Наразі безпілотники фіксують у Київській і Черкаській областях. Сама тривога вже триває близько 7,5 годин.



Повітряна тривога вранці 25 липня / Скриншот 24 Каналу