Була ракетна загроза для Києва та низки областей: у частині України лунала тривога
Повітряна тривога в низці областей України пролунала ввечері 22 вересня. Причиною була ракетна небезпека.
24 Канал закликав жителів областей, де була оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття. Адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми Росія 8 годин тероризувала Київщину "Шахедами": які наслідки ворожої атаки
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
По областях пішли відбої повітряних тривог по областях. Водночас Запорізька, Херсонська, Сумська та Харківська області досі червоні. У Конотопі, що на Сумщині, було влучання, – міський голова Артем Семеніхін. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали в межах Сумської та Чернігівської областей. За попередніми даними, це були дві керовані авіаційні Х-59/69. Ракетна небезпека триває до відбою. Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті Ракета на Чернігівщині курсом на Чернігів! Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумщину в південно-західному напрямку.
По областях пішли відбої повітряних тривог по областях. Водночас Запорізька, Херсонська, Сумська та Харківська області досі червоні.
У Конотопі, що на Сумщині, було влучання, – міський голова Артем Семеніхін.
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали в межах Сумської та Чернігівської областей. За попередніми даними, це були дві керовані авіаційні Х-59/69. Ракетна небезпека триває до відбою.
Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті
Ракета на Чернігівщині курсом на Чернігів!
Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумщину в південно-західному напрямку.