Була ракетна загроза для Києва та низки областей: у частині України лунала тривога

Повітряна тривога в низці областей України пролунала ввечері 22 вересня. Причиною була ракетна небезпека.

24 Канал закликав жителів областей, де була оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття. Адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.