Була ракетна загроза для Києва та низки областей: у частині України лунала тривога

22 вересня 2024, 22:02
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Автор: Владислав Кравцов

Повітряна тривога в низці областей України пролунала ввечері 22 вересня. Причиною була ракетна небезпека.

24 Канал закликав жителів областей, де була оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття. Адже це могло вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Росія 8 годин тероризувала Київщину "Шахедами": які наслідки ворожої атаки

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:26, 22 вересня

По областях пішли відбої повітряних тривог по областях. Водночас Запорізька, Херсонська, Сумська та Харківська області досі червоні.

22:20, 22 вересня

У Конотопі, що на Сумщині, було влучання, – міський голова Артем Семеніхін.
 

22:07, 22 вересня

Моніторингові телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали в межах Сумської та Чернігівської областей. За попередніми даними, це були дві керовані авіаційні Х-59/69. Ракетна небезпека триває до відбою.

22:06, 22 вересня

Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті

22:03, 22 вересня

Ракета на Чернігівщині курсом на Чернігів!

21:57, 22 вересня

Повітряні сили повідомили про рух ракети через Сумщину в південно-західному напрямку.