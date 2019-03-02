Ракетна суперечка між США та Росією: Лукашенко передбачає катастрофу через Україну

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав катастрофою імовірне розміщення в Україні ракет середньої та малої дальності. За його словами, Мінськ буде солідарним із Москвою, яка всіма силами намагатимуться цього не допустити.

Як наголосив політик під час "Великої розмови з президентом", Україні жодним чином не варто здійснювати кроки у цьому напрямку, передає інформаційна агенція БелТА.

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Якщо в Україні буде розміщено такі ракети – це катастрофа. Треба розуміти, росіяни не можуть допустити, щоб ці ракети було там розміщено. Ми з росіянами абсолютно будемо солідарні,

– заявив Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що він як очільник держави передусім переживає за Білорусь.

"І не хотілося б, щоб в старій матінці-Європі спалахнула якась, не дай бог, ядерна катастрофа", – додав білоруський президент.

2 лютого Вашингтон офіційно повідомив Москві, що призупиняє свою участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Це означає, що США мають право розробляти та виготовляти заборонені угодою балістичні ракети.

За словами Лукашенка, таким чином "американці скористаються моментом – зірвали цей договір, і розмістять ракети в Європі".

"Ось тут вже мало не здасться і нам. Тому нам треба буде разом з Росією думати про відповідні заходи", – заявляв він 22 лютого.

Додамо, Росія також заявила про припинення участі у Договорі. Також Кремль вже розпочав науково-дослідні та дослідно-конструкторську роботу зі створення нових видів ракет.

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Щоправда, із ядерної суперечки між США та Росією несподівані козирі отримала Україна. Якщо домовленості про ліквідацію ракет малої та середньої дальності припинять своє існування, то Київ має право створювати раніше заборонені ракети із дальністю від 500 кілометрів, переконував екс-посол США в Україні та експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

У чому полягав Договір про ліквідацію ракет? 8 грудня 1987 року цей документ підписали під час радянсько-американського саміту лідери держав Михайло Горбачов і Рональд Рейган. Угода передбачала, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

Чому США вирішили вийти з Договору про ліквідацію ракет? За словами американського президента Дональда Трампа, Росія безкарно порушувала договір. Він також звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші ж повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею та Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії та будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, може бути використано для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.