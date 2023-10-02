Ракет у Росії багато не буде, – Ігнат попередив, що ворог може використати натомість
Російські загарбники зменшили кількість ракетних ударів по Україні через проблеми з їхнім виробництвом. Водночас окупанти мають інші засоби, щоб вражати територію нашої держави.
Наразі Росія концентруватиметься на виробництві безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Повітряні сили розповіли, що станеться з ракетними обстрілами ворога
Ігнат зазначив, що Повітряні сили вже кілька місяців говорили про те, що Росія нарощуватиме виробництво безпілотників типу "Шахед" і застосовуватиме їх по території нашої держави. За його словами, це все очевидні кроки.
Тому що ракет багато не буде у Росії. Власного виробництва, маю на увазі. Ми бачили, скільки вони торік застосували й скільки мають високоточної далекобійної зброї зараз,
– зазначив він.
Речник Повітряних сил наголосив, що ракети ворог, можливо, використовуватиме для своїх майбутніх атак менше. Тому що для ракет потрібно буде встановлювати пріоритетніші цілі.
Він також зауважив, що ракети є потужнішою та дорожчою зброєю ніж ударні безпілотні літальні апарати. До того ж їх потрібно значно довше виробляти на підприємствах, ніж "Шахеди".
У вересні Росія випустила рекордну кількість "Шахедів"
- Аналітики сайту Defence Express підрахували, що за вересень 2023 року російська армія випустила по Україні близько 500 ударних безпілотників типу "Шахед". Це стало рекордною кількістю випущених загарбниками літальних апаратів.
- Крім того, максимальна пауза між ударами цими безпілотниками склала лише 2 дні. Двічі на місяць ворог запускав по Україні 44 "Шахеди", що було найвищим показником за місяць.
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат наголосив, що нашій державі потрібно посилювати протиповітряну оборону, враховуючи новий тип загрози та домінування "Шахедів" над ракетними атаками по нашій державі. Зокрема, наразі щодо цього йдуть перемовини з нашими західними партнерами.