Ракет у Росії багато не буде, – Ігнат попередив, що ворог може використати натомість

Російські загарбники зменшили кількість ракетних ударів по Україні через проблеми з їхнім виробництвом. Водночас окупанти мають інші засоби, щоб вражати територію нашої держави.

Наразі Росія концентруватиметься на виробництві безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Ігнат зазначив, що Повітряні сили вже кілька місяців говорили про те, що Росія нарощуватиме виробництво безпілотників типу "Шахед" і застосовуватиме їх по території нашої держави. За його словами, це все очевидні кроки.

Тому що ракет багато не буде у Росії. Власного виробництва, маю на увазі. Ми бачили, скільки вони торік застосували й скільки мають високоточної далекобійної зброї зараз,

– зазначив він.

Речник Повітряних сил наголосив, що ракети ворог, можливо, використовуватиме для своїх майбутніх атак менше. Тому що для ракет потрібно буде встановлювати пріоритетніші цілі.

Він також зауважив, що ракети є потужнішою та дорожчою зброєю ніж ударні безпілотні літальні апарати. До того ж їх потрібно значно довше виробляти на підприємствах, ніж "Шахеди".

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