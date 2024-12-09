Цієї осені Росія запустила по Україні вчетверо більше ракет і дронів, ніж минулої, – WSJ

За три місяці осені 2024 року Росія запустила по українських містах і селах понад 6 тисяч ракет і безпілотників. Це в чотири рази більше, ніж за такий же період у 2023 році.

92% усіх далекобійних боєприпасів, випущених за останні три місяці, були безпілотниками та хибними цілями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Чим Росія атакувала Україну впродовж осені

Близько половини запущених дронів можуть бути неозброєними приманками. За даними WSJ, Росія використовує дешеві безпілотники-приманки, щоб виснажити українську ППО.

Ймовірно, запускати по Україні таку кількість безпілотників Росії дозволяє завод у Татарстані. У виданні кажуть, що країна-агресорка може виробляти 1200 аналогів іранських "Шахедів" на місяць.

Проте Україна намагається протистояти російським атакам та активно застосовує для цього методи радіоелектронної боротьби. До прикладу, в жовтні 93% безпілотників та трохи більше ніж 8% балістичних і гіперзвукових ракет було перехоплено та втрачено. Тоді як у листопаді вже вдалося перехопити понад 40% ракет.

У WSJ дотримуються думки, що на показник перехоплення ворожих дронів в Україні впливає нижча якість російських аналогів "Шахедів", ніж в оригінальних дронах.

У ніч на 9 грудня Росія атакувала Україну. Ворог запустив 2 керовані авіаційні ракети, а також 37 ударних БпЛА типу "Шахед". Українським Силам ППО вдалося знищити 2 ракети X-59/69 і 18 безпілотників.