У Повітряних силах розповіли, з яких напрямків найчастіше атакують росіяни

Росія продовжує завдавати ракетних обстрілів по Україні. Крім того, атакують й іранськими дронами-камікадзе. Такі атаки не припинялися навіть під час новорічних свят.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 каналу розповів, з яких напрямків росіяни завдають ударів по Україні найчастіше.

До слова У Росії заявили, що будуть використовувати стратегічну авіацію у війні у 2023 році

Напрямки повітряних ударів Росії

Наразі російська авіація продовжує працювати в Білорусі. Зокрема там працюють літаки дального радіолокаційного виявлення А-50, які допомагають моніторити ситуацію в повітряному просторі України.

Атаки типові, жодних змін противник не застосовує. Він використовує певну кількіть літаків Ту-95 в кількості 5 одиниць, які 31 грудня завдали удару з Каспійського моря,

– розповів Юрій Ігнат.

Він відзначив, що наслідки цих ударів були помітні не лише в Україні. Адже кілька ракет впали в самій Росії та пошкодили будинки росіян.

"Війна торкається вже їх і від їхніх же рук. Бачимо, що страждають вже люди там. Це не може не тішити, тому що так і має бути", – заявив речник Повітряних сил.

Юрій Ігнат про масовані атаки Росії – дивіться відео

Росіяни змінили місце запуску "шахідів"

Крім того, росіяни вирішили змінити місце, звідки запускають іранські дрони-камікадзе "шахіди". Раніше пуски відбувалися передовсім з тимчасово окупованого Криму.

Зараз зі східного узбережжя Азовського моря. Саме звідти вони летять. Звідти беруть курс по руслу Дніпра переважно, щоб можна було нижче притиснутися до поверхні,

– розповідає Юрій Ігнат.

У такий спосіб вони можуть долітати й до центральних областей України. Та Повітряні сили вже зрозуміли тактику ворога, тож дають йому гідну відповідь.

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