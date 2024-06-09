Тепер полюватимуть активніше: які об'єкти Росія намагається атакувати першочергово

Україна очікує на появу американських винищувачів F-16. Отже, російські окупанти можуть активніше атакувати українські аеродроми.

Українські аеродроми й так під постійним прицілом ворога, але чим ближче дата надходження літаків F-16, тим більше ударів може завдавати Росія. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що майже через кожен обстріл загарбники намагаються атакувати Старокостянтинів.

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Що намагається зробити Росія

Там ще з радянських часів розташовується аеродром і росіянам про це відомо. Однак ворог намагатиметься атакувати не тільки там, а й в інших місцях.

Мета – зірвати, відтермінувати розгортання F-16. Росія прагне завдати таких ушкоджень, ремонт яких вимагатиме значного часу і, відповідно, це з кожним разом відтерміновуватиме можливості появи F-16,

– сказав Мусієнко.

Утім, досвід Повітряних сил і окремих авіаційних бригад свідчить про те, що відновлення відбувається дуже швидко. Українським захисникам вдається берегти літаки та особовий склад, а також мінімізувати будь-які ризики від цих атак.

"Час від часу такі загострення відбуваються, вони були рік тому по аеродромах, є зараз і, можливо, будуть ще активніше, тому що з'явилася інформація про Mirage 2000. Зрозуміло, що постачання буде не прямо зараз, але росіяни намагатимуться пошкодити аеродроми, щоб Україна не отримала поповнення авіації", – пояснив Мусієнко.

Так, з появою західних винищувачів в України з'явиться більше можливостей та потенціалу з точки розширення носіїв Storm Shadow/SCALP-EG, які можуть бити по наземних об'єктах. Тож Росія прагнутиме цьому завадити.

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