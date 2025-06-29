Росія завдала одного з найбільших повітряних ударів з початку війни, – FT

Росія 29 червня завдала один з найпотужніших з початку повномасштабної війни повітряних ударів по Україні. Це свідчить про різку ескалацію з боку Москви і ще більше підриває надії на мирне врегулювання війни.

Росія прагне систематично послаблювати ППО України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Росія посилює ракетний терор

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, у ніч проти 29 червня російська армія випустила загалом 537 одиниць повітряного озброєння, зокрема 477 ударних дронів й імітаторів, а також 60 ракет різних модифікацій. Українські підрозділи ППО змогли знищити 211 безпілотників і 38 ракет.

На думку експертів, така масштабна атака демонструє новий виток агресивної тактики Кремля, спрямованої на виснаження системи української протиповітряної оборони. Офіційні представники України припускають, що Москва має намір посилити як повітряні удари, так і наземні наступальні дії впродовж літнього періоду.

Також відбиваючи нічну атаку Росії загинув український пілот винищувача F-16 Максим Устименко. Його літак зазнав пошкоджень під час збиття семи повітряних цілей, після чого він спрямував винищувач у бік від населених пунктів, але не встиг катапультуватися.