Останніми днями кількість обстрілів Півдня зменшилася, – Гуменюк пояснила причину

Окупанти упродовж останніх днів дещо зменшили кількість обстрілів на Півдні. Очевидно, що все через події, які відбувалися з Євгєнієм Пригожиним та ПВК "Вагнера" на території Росії.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, в певний спосіб події на території Росії дещо вплинули на окупантів. У порівнянні з позаминулою добою кількість обстрілів була на третину менша.

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Тактика окупантів не змінилася

Як наголосила Гуменюк, за минулу добу на Півдні зафіксували понад 60 ворожих обстрілів. Відомо, що вночі були постраждалі внаслідок удару по Херсонщині.

Тактика окупантів не змінилася. Вони досі застосовують тактичну авіацію на Бериславському напрямку, де руйнують приватний і сільськогосподарський сектор. Місцеві жителі намагаються відновити регіон, а росіяни підступно його нищать.

На щастя, за вчорашній день поранених не було. Однак вночі ворог вдарив по Херсону, де одна людина загинула, а кілька осіб зазнали поранень. Є обстріли по прибережних населених пунктах. Ворог час від часу нагадує про себе на Дніпро-Бузькому лимані, щоб ці морські шляхи не використовували для зернової угоди,

– зауважила Гуменюк.

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Ракетні обстріли України: коротко