росіяни обстріляли село Калинове на Харківщині: одна людина загинула, ще одна поранена

18 липня 2022 , 16:47
Читать новость на русском

Харків та область беззупинно перебувають під російськими ракетними обстрілами. Ні дня не минає, щоб серед цивільних не було поранених чи загиблих.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова.

Важливо "Україну використовують як полігон": росія випустила по нашій країні понад 3 тисячі ракет

Вона зазначила, що російські війська вкотре обстріляли приватний сектор Харківщини.

У Калинове один цивільний загинув, один поранений. У Печенігах один загинув, один поранений, один отримав легкі пошкодження,
– повідомила Наталія Попова.

За її словами, третьому постраждалому допомога була надана на місці й він від госпіталізації відмовився.

Крім того, вона розповіла, що вночі був обстріляний один зі спальних районів Харкова. Постраждала 5-поверхівка, а також 8 і 9 поверх ще одного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дивіться відео про обстріли Харківщини:

Останні новини Харківщини

  • російський диктатор путін, ймовірно, готується анексувати Харківську область – бойовики уже отримали відповідний наказ, а гауляйтер окреслив межі області, які хочуть загарбати.
  • Михайло Подоляк прокоментував, що єдиний план росії – це вбивати та знищувати. За його словами, окупанти використовують тактику випаленої землі, адже не можуть захопити українські території.
  • З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну поліція зареєструвала 855 кримінальних проваджень щодо обстрілів окупантами мирного населення. Загалом таких проваджень по Харківщині налічується понад 2 370.
Автор: Марія Лелека