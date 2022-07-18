росіяни обстріляли село Калинове на Харківщині: одна людина загинула, ще одна поранена
Харків та область беззупинно перебувають під російськими ракетними обстрілами. Ні дня не минає, щоб серед цивільних не було поранених чи загиблих.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла радниця голови Харківської ОВА Наталія Попова.
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Вона зазначила, що російські війська вкотре обстріляли приватний сектор Харківщини.
У Калинове один цивільний загинув, один поранений. У Печенігах один загинув, один поранений, один отримав легкі пошкодження,
– повідомила Наталія Попова.
За її словами, третьому постраждалому допомога була надана на місці й він від госпіталізації відмовився.
Крім того, вона розповіла, що вночі був обстріляний один зі спальних районів Харкова. Постраждала 5-поверхівка, а також 8 і 9 поверх ще одного будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Дивіться відео про обстріли Харківщини:
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